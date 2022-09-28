情侶交往如果能互相理解，才能讓感情走得更長久，一名男網友控訴，女友上大學後性格大變，甚至不愛穿內衣導致激凸，還引起路人的注意，但女友卻回應，不穿內衣是「故意的」，讓這名男網友氣炸，覺得被踩到底線：「無法接受路人一直意淫我女友」，文章一出引起網友熱議。

原PO在校園論壇《Zuvio》發文表示，和女友從高中開始交往，至今過了5年多，上大學後女友認識了一群新的姊妹淘，個性也變得開放，常和友人一起上夜店，讓原PO感到很不是滋味。

起初原PO默默接受女友的改變，但最近卻發現女友開始不愛穿內衣，讓他氣得直說「踩到我的底線」，因為某次上學時，原PO發現不時有路人對女友投以異樣眼光，原PO一看才發現女友大激凸，以為她忘記穿內衣，不料女友竟回應：「故意的」，讓原PO無奈地說，不知道是故意想吸引人，還是真如女友所說，不穿內衣健康又舒服。

兩人因為此事感情逐漸降溫，這也讓原PO痛苦，「我真的無法接受，街上男生一直意淫我女友的感覺」，因此他好奇發問，想知道台灣多數人，是否無法接受女性不穿內衣就出門？

貼文曝光後，多數網友建議原PO試著改變心態，否則就只能走上分手一途，「溝通不了就分手，雙方觀念不合也只會越吵越兇吧」、「那真的沒辦法，你只能自己調適了」、「無法解釋，只能接受，不然就分手」。

也有女網友表示，穿內衣又悶又熱，那種濕熱感並不是每個人都可以忍受，有時甚至會覺得喘不過氣，「不要覺得穿內衣就跟穿衣服一樣好嗎？」且國外「free the nipple運動」盛行已久，就算不穿內衣導致激凸，或是胸型因此下垂，都是女生自己的選擇，「愛自己的樣子真的好棒」。