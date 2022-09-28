高市議員陳若翠今下午4時抱著「負荊請罪」心情，帶著禮盒到「顧身體藥頭豬腳麵線」向老闆致歉，店家也表示諒解。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市議員陳若翠昨天與國民黨高雄市長參選人柯志恩合體吃播，陳若翠口誤稱知名小吃店「顧身體藥頭豬腳麵線」已倒閉2年多，「倒閉說」生波後，她下午親自登門向老闆鞠躬，表達最誠摯歉意，老闆也表示諒解，不會放在心上，反而替她加油打氣。

「頭家，歹勢啦！」陳若翠昨在直播中談及，小吃商家近年生意受到疫情等因素，而影響生意經營，甚至有的已經撐不下去倒閉了，接著提到原在競總現址經營數10年，很多市民津津樂道的顧身體藥頭豬腳時，感慨店家從三角窗大店面，在去年縮小經營模式，並在騎樓擺攤做生意，但一時口誤講成店已經倒了，心裡覺得對店家過意不去。

與她同選區的民進黨高市議員參選人湯詠瑜狠嗆，該店家就在陳的競選總部旁邊，人家明明好好的下午5點到凌晨1點「營業中」，熊貓還可以外送點餐，陳卻為了政治攻擊說人家倒店，店家真的是欲哭無淚。

陳若翠今下午4時抱著「負荊請罪」心情，帶著禮盒到「顧身體藥頭豬腳」向老闆致歉，也以行動支持店家，請總部工作人員及朋友品嘗在地最知名的藥膳豬腳，店家也對一時口誤表示理解，不會放在心上，請陳若翠加油，不要受到影響。

陳若翠強調，以前跑行程也常會光顧藥頭豬腳及選區內的美食店，深深體會到小吃店與攤商經營上的辛苦，昨天吃播原意想表達對於業者應該給予更多的照顧，結果因為口誤而模糊焦點，自己也感覺有點懊惱，幸好老闆不計較。