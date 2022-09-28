俗話說「站有站相，坐有坐相」，指的是一個人要養成良好舉止，看起來才有教養，不過以醫學角度來說，正確站坐姿能使身體更健康。骨科醫師陳鈺泓提到，不少人喜歡站三七步，但這種站姿非常傷身，並列出3大傷害。

臉書粉專「鋼鐵爸爸 骨科脊椎專業 陳鈺泓醫師」發文指出，搭車或久站時難免會腳痠，不少人就會習慣性站三七步，讓一隻腳承受身體大部分的重量，而另一隻腳就可以趁機休息，覺得三七步能讓腳部輕鬆，但事實並非如此，反而更傷身。

長期站三七步會造成3大傷害，第一是「脊椎側彎」，站立時身體重心過度集中在一側，時間久了會導致脊椎往一邊歪斜，嚴重還會引發脊椎側彎，第二「腰痠背痛」，站三七步僅讓一側肌肉承受壓力，腰椎兩側長期受力不均，容易造成肌肉緊繃痠痛。

第三是「骨盆歪斜」，三七步使骨盆往一邊傾斜，如果長時間習慣後，身體一側肌肉逐漸變緊繃，另一側骨盆持續抬高，變成骨盆歪斜，造成假性長短腿，除了造成身體傷害外，從視覺上來看，也會給人比較隨意的感覺，三七步會形成高低肩、長短腿，在重要場合中比較不禮貌，而且身形看起來也不挺拔。