立法院長游錫堃今出席歐洲在臺商會金融服務論壇開幕式表示，歐洲在臺商會致力於強化臺灣與歐盟雙邊關係，在促進臺、歐經貿與合作上有卓越貢獻，這一次又舉辦「2022歐洲-臺灣金融服務論壇」，介紹當前歐洲ESG及永續投資最新趨勢，他要代表臺灣國會向歐洲在臺商會表達崇高的敬意與謝意。

游錫堃今出席歐洲在臺商會金融服務論壇開幕式，與歐洲在臺商會副理事長艾偉、英國在臺辦事處代表鄧元翰、執行長何飛逸、常務理事暨主席巫慧燕女士等人會面。

游錫堃表示，近數十年來，全球氣候變遷、溫室效應加劇，環境不斷惡化、資源日漸匱乏，影響所及，「永續發展」早已經成為全球關注的焦點議題。2015年聯合國公布「2030永續發展目標」，包括「消除飢餓並促進永續的農業」、「產業創新與基礎建設以促進永續的工業」、「確保永續的消費與生產模式」等17項核心目標，已經成為指引世界各國促進永續發展的工作綱領。

游錫堃強調，「永續金融」在其中就扮演了非常關鍵的角色，不僅如此，「ESG」也成為評估一家企業是不是能永續經營的重要指標。因此，各國政府也開始透過政策引導金融業及一般企業重視環境保護、社會責任及公司治理，以發揮正向影響力，建構邁向永續經營的友善環境。

游錫堃舉例說，我國政府早就以身作則，持續引導企業實踐ESG，營造健全的ESG生態系，例如2002年他擔任行政院長時，就親自兼任國家「永續發展委員會」主任委員，當時要求各部會通盤規劃、系統思考，以實際行動促進永續發展。

另方面，自2010年起，游錫堃表示當時他以平民身分邀集志同道合的朋友，積極推動有機農業和《有機農業促進法》的立法，終於在2018年獲立法院三讀通過，於2019年5月30日起正式施行，讓臺灣朝有機、永續的目標邁進一大步。

游錫堃說，2010年當代理論物理學家霍金博士曾做一個預言，因為人類太貪婪，因此地球只剩下200年就會毀滅，若人類要存活就得移民外太空。他說，「天之道，不爭而善勝，不言而善應，不召而自來。繟然而善謀。天網恢恢，疏而不失。」天道是不講話的，但卻會回應我們，人類要以自然為師、要順應道家的自然之道，才能友善地球。