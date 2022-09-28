台北股市28日重挫360點，八大類股全倒，被動元件族群亦很難置身事外，在信心潰堤之下，被動元件類股同步走跌，臺慶科（3357）、天二（6834）雙雙跌破掛牌價，華新科（2492）創下2017年11月以來新低紀錄、國巨（2327）也失守300元大關，類股僅剩國巨、興勤（2428）還在百元俱樂部。

第三季受惠於新台幣走貶，科技廠商可望有大筆匯兌收益支撐財報，但是本業的部分，從第二季開始因中國大陸多地實施封城，已有公司見到本業赤字的財報，第三季旺季不旺之下，科技廠財報可能呈現業內冷、業外熱的詭異情況。

等不及財報揭露，台股28日受到美國暴力升息的預期、美俄對抗擴大的衝擊，加權指數可說是一瀉千里，終場重挫360點，一舉摜破前天低點，八大類股無一倖免，疲弱的表現成為熱搜焦點。

被動元件類股也在龍頭廠國巨跌破300元之下，衝擊類股表現，今展科（6432）、鈺鎧（5228）二檔電感股跌逾9％；臺慶科則應聲跌破掛牌價，僅收78.4元，股價遠低於庫藏股平均價位90.37元。

MLCC廠華新科接連跌破90元、80元整數關卡，28日仍跌逾6％，以73.3元作收，創下2017年11月以來新低紀錄；而類股惟二的百元俱樂部國巨、興勤獲利無法保護股價，國巨跌破300元大關，寫下今年7月7日以來低點，興勤也創下2020年11月以來新低紀錄。

目前被動元件無論是MLCC、晶片電阻、固態鋁電等產品，庫存消化至少延續至明年第一季，下半年不旺已成定局。