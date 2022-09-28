流標一次、位於高雄豪宅重鎮的「亞灣一期」社宅統包工程，經評選結果，由永青營造、雄菱工程公司、以及石昭永建築師組成的團隊，以31.6億元得標，將興建624戶住宅，預定今年11月中旬動土，116年完工，至於將採公辦都更模式的「亞灣二期」，正規劃招商中，如果順利脫標，亞灣特區將再增850戶社宅。

高雄都發局長吳文彥28日表示，亞灣社宅基地位於前鎮區復興三路與啟聖街口，鄰近高雄展覽館、軟體科技園區、總圖、亞灣特貿三基地、中鋼企業總部、IKEA、家樂福、以及台鋁MLD等重要產業與商業設施，並有輕軌及捷運紅線經過，區位十分便利。

吳文彥指出，基地總面積2.3公頃，並規劃分二期推動，第一期0.9公頃，採政府自建方式興建624戶，第二期2.4公頃則以公辦都更方式，由民間實施者開發後政府分回社宅營運，初估約850戶，合計1,474戶。

他說，「亞灣一期」社宅統包工程第二次招商，已於27日完成最有利標評選，投標廠商為永青營造公司、雄菱工程公司、以及石昭永建築師團隊，各家廠商都有豐富的公共工程經驗。

得標團隊規劃設計地上13到15層三棟及地下2層的建築物，樓地板面積17,532坪，規劃有一房型468戶、二房型144戶、以及三房型12戶，並保留增設10戶一房型的彈性；在1、2樓則規劃有托嬰中心、幼兒園、日間照顧、社區照顧關懷據點、社區全齡運動中心及店鋪等服務設施，可滿足入住家庭及周邊社區的社福與生活用品採購需求。

吳文彥指出，「亞灣一期」社宅統包工程經費為31.6億元，工期為1,550日曆天，預定10月簽約後，即開始各項建築設計與工程作業，可望於11月中旬動土，116年完工。

指了解，在「亞灣一期」社宅之後，將採取公辦都更模式的「亞灣二期」社宅，將興建850戶，目前正規劃招商作業中。

吳文彥表示，為了達成1.5萬戶社會住宅總目標，高市府與國家住都中心這兩年已陸續發包12處社宅興建工程，其中，高市府自建3處，包括岡山、大寮及亞灣各一處，繼岡山社宅7月發包、大寮社宅8月發包，「亞灣一期」社宅統包工程27日完成最有利標評選，因此，高市府自建3處社宅可全數達標，繳出全壘打的亮眼成績單。