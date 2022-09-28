據香港《經濟日報》報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）繼續在日本的訪問，她今日（28日）稱，中國正在破壞基於規則的國際秩序的關鍵要素，並表示華府將繼續深化與台灣的「非官方關係」。

賀錦麗在東京郊外的橫須賀美軍基地，向駐日美軍發表演說時還表示，中國利用其軍事和經濟實力脅迫和恐嚇鄰國，「我們目睹在東海和南海令人不安的行為，以及最近在台灣海峽發生的挑釁行為。」

賀錦麗表示，美方會繼續反對任何單方面改變現狀，並將繼續支持台灣自我防衛，及加強美台的非官方關係。