瞄準疫後國道旅遊商機，全家(5903)再搶下新營服務區8年經營權及3年的優先續約權，為因應高齡化趨勢，將以「深耕在地」、「友善樂齡」、「永續低碳」三大面向展開規劃，並預計於116年落成全新站體，帶給用路人及在地民眾更舒適的用路服務。

全家便利商店經營新營服務區以來，秉持深耕在地精神，結合各項在地美食、農產與多元活動吸引民眾造訪；全家便利商店開發業務本部王國君本部長表示，全家自102年起經營國道新營服務區，每年平均服務超過230萬名用路人，若排除疫情因素，每年營業額更穩定成長，且在高公局歷年評鑑中連續三年獲得特優之最高榮譽，服務成果有目共睹。邁入後疫時代，民眾國內旅遊潮湧現，新營服務區上半年業績已較去年同期成長1成。

由於全家便利商店經營新營服務區表現亮眼，此次再度拿下未來8年經營權，將以「深耕在地」、「友善樂齡」、「永續低碳」三大主軸打造新世代國道服務區，全新站體預計於116年正式啟用，將延續過往「深耕在地」的成功經驗，一舉將在地商家櫃位佔比大幅提升至7成，並引進多項大台南地區的人氣美食，包含在地排隊名店松村滷味、阿財牛肉湯，以及紅磚布丁等人氣伴手禮；同時，更將導入全家便利商店「FamiSuper」新型態選品超市店，販售台南在地小農生鮮蔬果、特色冷凍品，包含麻豆文旦、玉井芒果及東山酪梨，以及暢銷冷凍海鮮虱目魚丸、蝦蚵捲、下營名產燻茶鵝等，提供用路人更豐富充足的購物選擇，將台南特色名產帶回家享用。

全家表示，新營服務區新站將設置逾500個座席，並提供兒童座椅、長者適用的扶手椅、適合年輕人的休閒高腳椅，打造親子、長者都適合的全齡化友善空間，再者，為響應聯合國永續發展目標SDGs 13氣候行動，新營服務區亦積極打造永續低碳商場，以達節能減碳效果，新站每年預估約可省下18萬度電，約91.6公噸的碳排放量，相當於近7700棵樹木一年的吸碳量。除了公廁照明皆使用太陽能綠電外，更從較為耗能的設備著手，未來新站將導入磁浮冰水系統、高效低噪微型排抽牆空調，比起傳統空調將可節能10~30%不等。