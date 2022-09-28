蔣榮宗近來也正在製作影集版《歡迎光臨 二代咖啡》配樂。（JMS 蔣三省音樂提供）

蔣榮宗11／27即將登上高雄衛武營國家藝術文化中心演出。（JMS 蔣三省音樂提供）

蔣榮宗不但為三金典禮製作配樂，也甫完成大導演李安紀錄片配樂，今教師節又傳來好消息，蔣榮宗入選美國葛萊美學院組織（Grammy U）導師資格，與美國前總統夫人蜜雪兒歐巴馬和頂流韓團BTS成為前後屆「葛萊美導師」，讓蔣榮宗驚喜萬分！重量級音樂人蔣三省有子克紹箕裘，給獨子蔣榮宗比了個讚，希望他不以此自滿、再接再厲，而蔣榮宗則謙虛說：「音樂的學習還有好多好多，每天時間都不夠用啊！亅更希望有朝一日可以破老爸紀錄，拿下世界級25座以上的音樂大獎。

26歲的蔣榮宗，在21歲就讀舊金山音樂學院時，就曾選上葛萊美學院組織的學生資格，當時的老師有電影《蜘蛛人》御用混音師Justin Lieberman，蔣榮宗和老師結緣於葛萊美課堂，日後師徒還共同合作不少案子，而事隔短短5年，蔣榮宗以「榮宗蔣音樂國際有限公司」音樂總監之姿，選上葛萊美導師資格，他感恩當時老師的教導，尊師重道的他，第一時間就打給Justin報喜！Justin一聽到好消息非常欣喜，在電話那頭恭喜榮宗：「沒想到你也變成導師了！」

「Grammy U」葛萊美學院組織係由美國國家錄音藝術科學學院 （Recording Academy）所成立，目前以線上與實體上課兩種方式進行，歷來知名導師有前美國第一夫人蜜雪兒歐巴馬，她召集與探討「音樂產業專業人士與合作媒合」課目，而世界級頂尖團體BTS防彈少年團則講述他們表演藝術的幕後故事與團隊製作秘辛，相當引人入勝。

雖然10／4葛萊美學院組織才要舉辦第一次的導師召集大會，蔣榮宗已做好準備，表示自己想傳授「多媒體影視音樂」、「沈浸式音頻製作」等課程，被問到首度擔任導師會是什麼類型的老師，他表示應該會是個嚴格的老師，他說：「我希望對學生有初步的規劃與了解後，藉由業界工作的經驗分享與實戰學習，讓學生有所收穫，同時也磨練自己的教學經驗！」