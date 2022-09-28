家住新北市的張姓女子一家4口，日前開車前往泰安鄉梅園村一處露營區露營，露完營沿士象道路下山時，不慎輾過尖銳石塊爆胎，無處求援，恰巧大湖警分局象鼻所所長駕駛警車巡邏經過，得悉張女一家受困，立即回所拿工具協助張女換上備胎，讓張女一家順利脫困下山。

象鼻所長邱坤榮是在日前執行轄區巡邏，行經泰安鄉象鼻村士象道路200公尺處時，發現1部小轎車拋錨受困，邱員上前關心詢問得知張姓女車主與先生及子女四人，從新北市到苗栗泰安鄉梅園村一處露營區露營，次日上午結束離去，沿著象鼻村士象道路下山，不慎輾過落石尖銳石塊造成爆胎受困，張女經聯絡附近輪胎店，都因假日未營業，距離最近的拖吊業者距現場也有20餘公里，業者考量不符成本，且山區道路風險較高，都不願意前來拖吊。

邱員了解狀況後主動協助，返回派出所拿了千斤頂等工具，協助更換，不到20分鐘就完成，順利脫困，讓張女一家感謝不已。