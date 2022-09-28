《微笑》附身篇 （UIP提供）

全新令人不寒而慄的恐怖片《微笑》即將上映，主要演員有蘇西貝肯、傑西亞瑟、凱爾加納、羅蘋薇格特、凱特琳史黛西、凱爾潘和羅伯摩根。有些恐怖片以巧妙手法嚇唬觀眾，有些則想方設法讓觀眾坐立難安，然而導演帕克菲恩在著手編寫、導演他的長片處女作《微笑》時，心裡懷著更遠大的目標：「我想拍一部讓人從頭到尾都充滿恐慌的電影。」

為了塑造蘿絲一角，帕克菲恩需要一名能發揮片中戲劇和恐怖元素張力的女演員，他認為蘇西貝肯與生俱來的溫暖特質和與人交流的天賦正是塑造一名善解人意心理師的必備特質。同樣重要的是，她的演技完美捕捉一位生活正臨崩潰瓦解的人所呈現出的情緒和焦慮，「大部分時間她都處於極端壓力、恐懼和驚慌的狀態之下，要一直維持這樣的情緒對演員來說是很大的負擔，但她全心投入其中，完美詮釋了這個角色。」

蘇西貝肯形容《微笑》是一部緊張懸疑的心理恐怖片，她飾演一個在生活中承受著很多痛苦的女人，一次目睹了工作上發生的慘案之後，被迫面對陰魂不散的超自然威脅，「這部片在視覺上相當震撼，絕對讓你驚嚇指數爆表！」

恐怖電影對蘇西貝肯來說根本就是家族事業，她的父親凱文貝肯出演過多部恐怖驚悚片，其中包括《靈異駭客》、《別闖陰陽界》以及超經典的《13號星期五》，「我爸是個恐怖片狂粉，所以我很小就開始喜歡這類電影，到現在都還很愛。」

蘇西貝肯在電影和《東城奇案》、《漢娜的遺言》影集中細膩的配角演出備受讚譽，即使如此，《微笑》中蘿絲一角仍是她演藝生涯迄今最重大的角色，她表示這個角色在心理上和生理上都對她產生了影響，「飾演這個角色相當耗費體力，因為你的身體無法區別演戲和現實，但說真的，我不覺得有什麼東西能為這樣的表演經驗做準備。」

此外，蘇西貝肯還表示：「片中那些笑容真的是太可怕了，當你看到與正常情況完全相反的東西時，比如說散發著恐怖氛圍、令人心裡發寒的微笑，絕對會深深烙印在你腦海裡，不用懷疑，這些笑容在你走出戲院後，還會糾纏你很長一段時間。」

《微笑》故事敘述蘿絲卡特醫師（蘇西貝肯飾）在目睹一名病人詭異的創傷經歷之後，週遭開始發生一些她無法解釋的恐怖事件。隨著一股令人不寒而慄的可怕力量漸漸佔據她的生活，蘿絲必須面對自己焦慮不安的陰暗過去，才能逃離眼前駭人的現實並存活下來。將於9月30日上映。