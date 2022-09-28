大陸女星白鹿（本名：白夢妍）以平面模特的身分進入演藝圈，之後簽約知名編劇于正旗下，主演多部作品《招搖》、《周生如故》、《半是蜜糖半是傷》等，近日遭狗仔爆料和大陸小生張凌赫交往，又有人爆出白鹿為了和羅雲熙拍《長月燼明》，不僅沒有拿片酬，還倒貼6千萬給劇組，對此于正回應：「造謠真多」。

近日陸網傳女星白鹿零片酬出演電視劇《長月燼明》，于正還倒貼6000萬人民幣（約2.6億台幣）請美術團隊，且謠傳白鹿曾經探班大陸男星羅雲熙，並提出和對方二搭的要求，不過對方沒有答應，對此有網友澄清沒有零片酬，于正只是提供一個美術團隊，白鹿也沒有探班羅雲熙。

于正今（28日）做出回應，怒嗆：「造謠的吧，就是個笑話，一部劇花鉅資打造，演員是招商的唯一籌碼，怎麼可能為了美術而用一個演員？智商呢？為了讓我們上某部劇，從平臺到製作方下了多少功夫，製片方心裡很清楚。」他大方坦承有提供美術團隊換新人黃馨瑤露面的機會，且所有交談都有記錄。

近日有人傳女星白鹿為了二搭零片酬。（圖／微博）

于正說自己只是割愛美術團隊，但錢還是有收，沒有像外界說的免費。（圖／微博）

除了回應謠言，于正點名該劇的負責人「獺獺文化的王總，我給您的留言您沒回，但事實總是事實，總不至於顛倒黑白吧？」並讓粉絲蒐集好造謠者的證據，私信給經紀公司，直呼如果之後進入司法程序，一旦判了造謠者賠償三萬五萬，不僅會讓對方的學校、公司通報批評，還會每一張貼出來發微博。

于正傳訊息罵王總。（圖／微博）