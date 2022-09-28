為支持製造業設備升級與新興產業發展，中國人民銀行28日公布，將設立設備更新改造專項再貸款，專項支持金融機構以不高於3.2％的利率向製造業、社會服務領域和中小微企業、個體工商戶等設備更新改造提供貸款。

華爾街見聞報導，人行表示，該設備更新改造專項再貸款額度為人民幣2,000億元以上，利率1.75％，期限1年，可展期兩次，每次展期期限1年，發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等21家金融機構，按照金融機構發放符合要求的貸款本金100％提供資金支援。

人行官員指出，專項再貸款政策支持領域為教育、衛生健康、文旅體育、實訓基地、充電樁、城市地下綜合管廊、新型基礎設施、產業數位化轉型、重點領域節能減碳改造升級、廢舊家電回收處理體系等十個領域設備購置與更新改造。

同時，設備更新改造專項再貸款將實行名單制管理。大陸發改委依託推進有效投資重要專案協調機制，會同各地方、中央有關部門和央企形成分領域備選專案清單。金融機構則按照市場化原則，自主決策、自擔風險，向清單內專案發放貸款。

專項再貸款採取「先貸後借」的直達機制，按月發放。對於金融機構2022年9月1日至2022年12月31日期間，以不高於3.2％的利率向清單內專案發放的合格貸款，人行將按貸款本金等額提供資金支援。