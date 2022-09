台大管理學院與玉山銀行27日舉行2022「玉山學術獎」頒獎典禮,由台大管理學院副院長黃恆獎、玉山銀行總經理陳茂欽共同頒獎,獲獎教授為財金系張晏誠老師、曾俊凱老師以及賴淑青老師,三篇著作分別發表於《Journal of Finance》、《Journal of Accounting and Economics》及《Management Science》等國際頂尖期刊。

玉山銀行總經理陳茂欽表示,玉山長期支持並推動國內管理領域接軌國際,與台大、政大、清大、交大等11所國內頂尖大學合作成立玉山學術獎,鼓勵教授於世界頂尖管理期刊發表論文。「玉山學術獎」至今邁入第12年,其中臺灣大學每年都有教授獲獎,實屬不易,展現了豐沛的研究能量。

台大管理學院副院長黃恆獎指出,在頂尖的學術期刊發表論文是一個寂寞而漫長的過程,老師們必須投入極大的心力,動力來自於對學術的追求,對未知的好奇,以及對自我的要求。感謝玉山學術獎長期支持並為這些傑出教師提供良好鼓勵機制,一同為提升台灣國際競爭力而努力。今年獲獎的文章不但具有學術原創性,也能對政策制訂和管理實務帶來啟發。

張晏誠教授與曾俊凱副教授合著發表於《Journal of Finance》,提出在資產定價中投資人意見分歧角色之因果證據,並創新地利用美國證交會規定上市公司財務報表必須上網公告的政策來進行一個自然實驗;曾俊凱副教授的另一篇獲獎著作探討科技外溢性對於資產價格與股票報酬的影響,研究發現容易接受外溢科技的公司,能夠即時採用新科技發展新產品,但與此同時也面臨了較大的系統性風險,因此投資人會要求較高的股票報酬;賴淑青教授的研究則探討美國證券交易委員會導入EDGAR系統後,對於公司資金成本和投資效率的影響。

「玉山學術獎」目前累計58位教授獲獎,獲獎領域涵蓋財務、會計、行銷、資訊管理、作業管理以及組織管理,推動國內各管理領域研究與國際接軌,以及展現頂尖學術研究具體成果。展望未來,玉山學術獎將持續發揮正向影響力,協助更多傑出教授站上國際舞台,讓世界看見台灣。