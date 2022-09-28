人民幣兌美元繼續走低。28日下午在岸價、離岸價分別跌破7.24和7.25，官方開出的中間價報7.1107，較27日下調385個基點，創2020年6月2日以來新低。

香港經濟日報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）和在岸價（CNY）28日上午相繼跌破7.22關口。截至下午4時7分，在岸價報7.2450，離岸價報7.2528。在岸價創2008年以來新低，離岸價創有記錄以來新低。

路透報導引述消息人士透露，報價行計劃這兩日開始在人民幣兌美元中間價報價中，重新引入逆周期因子，政策持續加碼，意在提升匯率雙向波動，對沖單邊走勢。

交易員表示，由於監管層此前就對中間價採取超預期的過濾，因此即便正式宣布重新引入逆週期因子，可能效果也比較有限，除非入市維穩。

人行日前宣布上調外匯風險準備金率至20％，措施28日生效。花旗日前預測，接下來的行動可能包括正式宣布引入中間價逆週期因子，以及收緊離岸人民幣流動性的措施。而在美元走強的環境下，人民幣兌美元匯率將至7.3。