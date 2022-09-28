年底九合一大選腳步逼近，根據最新民調指出，新北市長侯友宜支持度為51.9％，民進黨新北市長候選人林佳龍則為21.74％，雙方差距30個百分點。曾代表民進黨參選新北市長的立法院長游錫堃28日指出，當時中央黨部民調顯示他落後時任新北市長候選人朱立倫逾20個百分點，實際開票卻只輸2萬多票，代表勤跑新北市就對了，相信林佳龍很快就能追上侯友宜。

根據《自由時報》最新民調，侯友宜支持度為51.9％、林佳龍21.74％，雙方差距30.22個百分點，另有24.07％選民尚未決定、拒答者則2.24％。在勝選看好度上，侯友宜為59.79％、林佳龍8.96％，沒意見／拒答則為31.25％。

游錫堃28日出席「正常國家決議文15周年紀念茶會」時指出，新北市當然是艱苦選區，記得他2014年競選新北市長，投票前5天黨內民調還輸時任新北市長候選人朱立倫20個百分點，實際上開票出來卻只輸2萬多票，顯見新北市民調會失準。他說，候選人走透透就對了，新北市民會用選票回饋。

游錫堃表示，競選新北市長並不在林佳龍規劃裡，但林佳龍非常認真，顯示總統蔡英文眼光非常正確。儘管目前民調與侯友宜有段距離，但他相信林佳龍很快能追上。