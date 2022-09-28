週刊昨天報導，民眾黨新竹市長參選人高虹安拿國家公帑赴美完成學位相關質疑，民進黨發言人黃彩玲表示，高拿科專公費、資策會薪水，最後用來成就自己是一回事，一再對社會說謊、掩蓋真相的心態，更不是一個負責任的政治人物應該有的人格特質。

週刊揭露，高虹安赴美留學期間，相關費用多以科專等研究經費核銷，屬公費支出，期間還以資策會員工身份，持續支領薪水，先前高自稱除租金補貼外，皆為自費等等，都是不實。

黃彩玲指出，高虹安四度說謊被打臉；此外高的博士論文是否涉嫌抄襲的關鍵，是其論文未引註出處，也沒有說明資料來源是與其他資策會研究人員共同發表的研究報告，更不要說至今都拿不出資策會授權使用的證明。

她說，更荒謬的是，高虹安博論在被踢爆涉抄後，竟在畢業後的四年、9月17日大半夜，突然在謝詞和參考文上「二次加工」資料來源，但高虹安本人至今不願公開向大眾說明，這就是心虛、不誠實。

此外，她說，高虹安為閃躲博士論文是否抄襲，吹噓自己在美國攻讀博士期間，有論文被引用超過4500次，結果也被網友抓包，該論文是其指導教授李傑的研究，高虹安只是第三作者，黃彩玲說，高虹安顯然為了圓謊，而扯出來更多謊言。

黃彩玲說，高虹安個人資歷上寫到自己是「科智企業的共同創辦人」且獲獎無數，但事實會說話，週刊發現2014年3月24日設立的科智企業，董監事名單裡根本沒有高虹安，而是資策會的轉投資公司及負責計畫人員。

黃彩玲強調，民眾黨連日把媒體第四權監督，揭露高虹安博士論文涉嫌抄襲，抹黑成政府介入媒體申設，民眾黨提名的高虹安因自身論文爭議，屢被戳破灌水扯謊，民眾黨為了護航，抹黑政府涉入電視台申設，根本是轉移焦點。

黃彩玲說，針對此案總統府和行政院早已公開否認，可民眾黨卻集體失憶，忘了北市府曾洩漏勞檢該媒體的資訊給民眾黨立委，還被政風處調查。所以，誰才是真的介入媒體？奉勸高虹安及民眾黨，與其打烏賊戰護航，不如請高委員誠實以對，早點向大眾說清楚講明白。