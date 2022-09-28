全球經濟衰退風險增加及各國進入升息循環等負面影素影響下，國內大型商用不動產市場氣虛，前三季土地和商用不動產市場，成交量能持續衰退，合計總交易金額962億元，年減27％，交易量能回檔至2019年來的新低。

據第一太平戴維斯統計，第三季大型商用不動產成交金額為263 億元，比去年同期減少44%，交易規模連續三季衰退。

第一太平戴維斯分析，雖然市場氛圍轉弱，整體商用不動產交易量能下滑，辦公室交易卻明顯提升，前三季成交金額達到358億元，成為今年的交易主力，規模比去年同期增加5成，寫下近八年新高。

辦公室主力買方為保險業、專業投資機構以及個人投資人。

第二、三名買家，則為科技廠辦與廠房，則分別為225億元與163億元，交易總額分別較去年同期降低三成。

保險業成為前三季的最大買方，今年購置大型商用不動產金額的累計達314億元。

其中更以中國人壽最為積極，累計總額達239億元。

在土地市場方面，第一太平戴維斯統計，第三季大型土地交易金額為595億元，季增率達127%；前三季土地交易金額累計為1382億元，年減率31%。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，今年第二季與第三季台灣不動產市場壟罩在升息不確定性下，買賣雙方保守觀望，但隨著上周央行理監事會宣佈再度升息半碼，並表示接下來的升息腳步會同時兼顧經濟成長，也顯示台灣未來將維持緩步升息，有利於不動產市場維持穩定。

黃瑞楠表示，接下來邁入第四季傳統交易旺季，國門即將解封，整體經濟活動回歸正常，商用不動產交易量能可望緩步回穩；但貸款成本增加，自用者將面臨租買選擇，價格將維持盤整的格局，投資人將偏重租金穩定成長的辦公室與科技廠辦。

土地市場方面，土建融限縮仍然是建商購地的緊箍咒，再加上年底縣市長選舉將至，公部門土地標售放緩，預期年底前建商購地動能將維持低檔，全年度土地交易，估計將維持在1,700億~1,800億的水準，比前一年度量縮三成。