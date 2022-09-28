因應數位化發展潮流，提供客戶多樣化的數位金融體驗，彰化銀行於桃園青埔特區打造青埔數位分行，並訂於9月28日開幕。彰銀表示，桃園青埔特區近年來發展快速，除高鐵、機捷及航空三大交通獨特優勢外，在亞洲矽谷、航空城等國家級建設及各項工商經貿、基礎建設帶動下，生活機能蓬勃發展，周邊住宅區、商圈具備潛在商機。

彰銀看好桃園青埔特區發展前景，將原位於新北市三重地區之東三重分行，喬遷至桃園市中壢區高鐵站前西路一段280號，並更名為「青埔分行」繼續營業。

桃園為發展多元產業及智慧科技之城市，彰銀青埔分行以數位分行形式進駐，有別於一般傳統分行，青埔分行營業大廳採用簡潔俐落設計元素，搭配銅金色簡約櫃檯吊燈，傳遞數位化實體通路溫暖的服務熱忱；櫃檯旁設置數位金融體驗區，多媒體數位取叫號設備結合數位迎賓系統，提供VIP貴賓臨櫃專屬服務；客戶可使用現場提供之平板設備或預先以手機線上預約填單，省去手寫填單時間及填錯重寫的困擾，同時亦提供APP行動取號，大幅減少等待的時間；室外則設置大型數位電視牆，聚焦適合在地年輕雙薪家庭的金融商品。

此外，開幕期間提供多項優惠活動，民眾可直接掃描數位廣告QRCode或親洽青埔分行了解相關優惠訊息。彰銀力行友善金融服務，在自動化服務區設置符合輪椅及視障民眾使用的無障礙ATM，保障身心障礙者的金融自主權利；在營業廳內設有友善金融服務專區，對長者及身心障礙者，除優先提供收件服務外，並提供適合的信託商品，以保障客戶財產安全；另對於聽語障客戶設有貼心的手語翻譯視訊服務，也提供事先預約真人現場手語翻譯服務。

彰銀青埔分行同時也是雙語分行，在實體及虛擬數位通路均有提供外籍人士多元便捷的雙語金融服務。彰銀董事長凌忠嫄表示，金融科技日新月異，青埔分行除在友善金融環境軟硬體上全面提升，照護關懷高齡及金融弱勢服務客戶，同時明年將引進智慧櫃員機系統，期盼藉由金融創新服務之導入，讓民眾體驗銀行數位服務模式，並持續引進及優化數位作業流程，透過紙本文件數位化及數位辨識等功能，大幅提升作業效率，減少紙張列印及實體儲存空間，實踐綠色金融之目標。