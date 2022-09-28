氣候變遷考驗愈顯艱鉅，精準育種成為突破關鍵。基育生技營運長黃鴻棋表示，公司計畫於112年進駐農科院育成中心，針對豬隻基因體輔助育種與數位轉型與農科院展開合作。目前獲農科院推薦在創櫃板輔導中，預計第四季登錄創櫃板，明年將進一步申請登錄興櫃一般板。

基育是台灣唯一能提供客製化育種與選種服務的農業基因體大數據應用公司。今年首度參展「2022臺灣智慧農業週，將以「精準育種」、「科技創生」、「環境永續」等三大主軸，完整呈現最新的研發成果。

黃鴻棋指出，基育透過種源檢定、環境與個體微生物相（microbiota）監測、藥物檢測等自有技術，搭配智慧聯網技術與自動控制系統的開發，可進一步幫助農業現場克服生物逆境衝擊、提升產值達到食品安全之目標。

此外，運用全基因型分析搭配生物晶片技術，可提供抗病、快速生長、飼料效率提高、環境適應力佳等全方位的育種方案。其中，基育使用ThermoFisher系統平台，開發的水產晶片「AQUOOPP 1」，不但協助種魚業者如台灣龍佃，完成種魚家系規畫，改善近親交配導致的種種問題。

今年3月與保存最完整台灣鯛種魚資源的，水產試驗所鹿港淡水繁養殖中心，簽署合作備忘錄，展開吳郭魚基因體SNP位點資料蒐集及基因型鑑定分析計畫。

此外，10月將完成東部海洋生物研究中心「漁電共生試驗育成基地」長期進駐，展開利用深層海水，養殖大型藻類及高單價冷水魚貝類；目前基育團隊與水試所，針對魚電開發案的物種開發、養殖場設計方案與案場工程模型等持續進行合作，且有初步成效。

以豬隻養殖為例，利用全基因晶片檢定及大數據分析管理豬隻種源，將能達成減少10%飼料量與減少10%碳排放量的目標，相當於每年可貢獻台灣養豬業產值約20億元，同時減少台灣農業整體碳排量約3%。