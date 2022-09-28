迎接光輝十月，台北萬豪酒店INGE'S Bar & Grill高空景觀餐廳歡慶雙十國慶，即日起至10月31日止，每日晚間六時至九時三十分限時推出「滿萬送海鮮拼盤」活動，凡當日單桌消費滿10,000元以上不含服務費，即贈海鮮拼盤乙份。招牌主餐「巴洛洛酒木燻烤美國頂級帶骨肋眼24盎司」以百萬等級烤箱搭配酒桶木燻賦味，鮮香濃郁「手工龍蝦麵」濃煮龍蝦醬汁均勻包裹手工彈牙義大利麵與整隻新鮮波士頓龍蝦，再佐以數款酒吧小食搭配INGE'S原創調酒，即可輕鬆達到萬元門檻，盡享免費加贈的海鮮拼盤，於20樓飽覽270度台北城市天際線環景視野，遠眺台北101 與松山機場遼闊景色，享受極致精湛餐酒饗宴。

此外，即日起至12月29日止，INGE'S Bar & Grill於每週四推出限定「RAP-POP之夜」，活動期間於晚間十時至凌晨零時由動感十足的DJ現場熱力演出，凡點用指定麥卡倫酒款或調酒，任選三杯享優惠價1,000元，原價1,350元。當日入住房客或憑當日台北萬豪館內用餐發票，亦享酒吧時段每人低消優惠800元，原價1,000元。

【禁止酒駕，飲酒過量有害健康】