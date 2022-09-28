港星梁朝偉出道40年，在影視圈擁有崇高的地位，他也是暢銷歌手，90年代唱紅《一天一點愛戀》、《你是如此的難以忘記》等，而為他作詞作曲的周治平，昨（27日）曬出兩人30年前的合照，掀起回憶殺。

周治平27日晚間在臉書有感而發地寫道：「從一堆老相片裡翻出這幾張當年和偉仔的工作照，一看時間，竟已匆匆三十年，翩翩少年啊⋯⋯」畫面中，兩人當時在錄音室，年僅30歲的梁朝偉，反戴著橘色鴨舌帽，紅白帽T搭配牛仔寬鬆外套，對著鏡頭露齒燦笑，而周治平穿著白色運動品牌上衣，搭著梁朝偉的肩膀留下珍貴的同框照。

梁朝偉在錄音室認真獻唱、不忘耍寶的模樣也被記錄下來，帥氣又陽光，與現在的陰鬱型男形象有如天壤之別，讓同輩網友陷入滿滿的回憶殺、後輩網友則眼睛一亮。

今年60歲的梁朝偉，拿過5次香港電影金像獎影帝、3次金馬獎影帝，是目前史上拿過這兩項獎最多的男演員；90年代他也曾當過歌手，唱片老闆是前玉女明星金瑞瑤，周治平表示，梁朝偉的首張國語專輯銷售並不理想，因此他受到金瑞瑤請託，幫忙寫《一天一點愛戀》、《你是如此的難以忘記》、《為情所困》等給梁朝偉，果然一炮而紅，至今仍有歌迷傳唱。