善化牛墟管理人李武村在今年合約到期前，已調升租金與地主續約。（李俊淇攝）

擁有百年歷史善化牛墟市集是目前全台灣僅存的三大牛墟之一，2年前因地主想將地收回自用，讓牛墟面臨無地可用的危險，立委及民代之前都曾介入協調，善化牛墟管理人李武村近日在合約到期前親自拜訪9名地主，多次溝通後達成協定，調升租金續簽5年，李表示，還是希望能夠有名正言順的地方做生意，才不會到處看人眼色。

善化牛墟歷史最早可追溯至1821年清朝嘉慶年間，早期是農業時代專門販賣牛隻的市集，隨著時代變遷，如今已不再販賣牛隻，而變成攤販市集，善化牛墟曾經歷過4次遷移，在2003年時改至善化郊區南126縣道上的農地旁，在每月尾數逢2、5、8 日開市，總是會吸引不少民眾前往採購。

立委郭國文表示，今年2月曾召集相關單位前往會勘場地，原與國產署協調取得溪底寮鄰近臺糖一土地，而相關承購估價作業皆在辦理中，但該土地為中央水利署台南大湖計畫範圍，為避免牛墟重複搬遷以致市集發展受損，故在台南大湖計畫範圍內另擇定一塊近台灣糖業加油站為計畫搬遷用地，除土地在法規及需求上符合牛墟需求，臨台19甲可增進牛墟通行便利，故原國有財產署土地計畫暫緩。

善化牛墟管理人李武村表示，牛墟市集內有200多家攤商，附近更有300多家攤販依附著市集生活，市集用地屬私人農地，經市府協商後訂契約租用，若地主不願續約，牛墟文化可能因此消失，500多家攤販也將無處可去。

李接著說，市集佔地約1公頃，分向9名地主承租，每年租金約50萬元，部份地主欲自用收回土地，所以無法續租，在合約到期前，親自一一向地主拜訪後，經調升租金後，對方才同意續租，也避免解散的危機，也希望能夠有名正言順的地方做生意，才不會到處看人眼色，四處找地方搬遷。

黃姓攤商表示，已在牛墟擺攤賣花生糖近20年了，之前也是從其他地方一起搬遷過來的，在第一時間就已經掌握續約的消息，很開心不用再搬一次家了。另外何姓攤商表示，剛過來沒幾年，不太清楚牛墟存留的問題，但只要它搬家，自己也需要搬，畢竟很難單靠自己聚集人潮，但能續約終究是好。