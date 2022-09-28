南投世界茶業博覽會，歷年使用經費一覽表。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投世界茶業博覽會即將於8日至16日舉行，今年總經費達2850萬元創新高，究竟「誰」向中央爭取經費卻引發爭議；縣長林明溱表示，不論藍綠執政，中央歷年都有補助，縣府也克服財政困難籌辦，因此，不能說是某人獨自爭取經費。

縣府農業處長陳瑞慶指出，茶博總經費由2015年的1175萬元，增加至今年的2850萬元；縣府自籌配合款也由當年的575萬元，增加至今年的1670萬元。

陳瑞慶表示，茶博經費由農委會及農糧署補助的金額約占一半，那是由於歷年舉辦的成果受到肯定，才能獲得補助，當然，南投縣籍立委許淑華、馬文君、及前立委蔡培慧（前行政院中部聯合服務中心執行長），也都曾關心申請補助經費的過程及協助，一併感謝。

但是，如果說近1、2年農委會的補助款，是由某立委或某人爭取而獲得，就是言過其實，因為茶博的成功是由縣府團隊、茶產業界、農會、協會及農民盡心努力的成果。

陳瑞慶表示，2020年縣府提報茶博計畫，爭取補助800萬元，農委會主委陳吉仲將補助款砍到剩300萬元；林明溱面對議員關切，承諾扛起籌措茶博不足經費的重擔，並引發眾多茶農關切與不滿，後來才促成農委會改變態度，再增加490萬元補助，絕非某不分區立委主動爭取的緣故，宣傳是某人獨力爭取絕非事實。

今年茶博8日開幕當天有歷代茶侍「虎」滋味，新增的主題展館包括台灣茶風味館、玫瑰花茶館、台灣原生山茶館、潮茶時尚館、唬哩呷知味館等，比往年更豐富。