日月潭紅茶受蟲害氣候影響減產，農友繳交評鑑的茶樣共691件較去年少。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

魚池鄉農會為了提升日月潭紅茶品質，2006年起年年舉辦評鑑，26日至28日茶農繳交紅玉、紅韻、大葉種及台灣山茶共4種茶樣，10月11日起展開4天紅茶評鑑登場。魚池鄉農會理事長劉啟行說，今年夏季茶園受到病蟲害、氣候等因素影響，紅茶產量減產約三成，所以農友繳交評鑑的茶樣共691件較去年少。

魚池鄉農會2006年起舉辦「日月潭紅茶評鑑」，分為台茶18號（紅玉）、台茶21號（紅韻）、大葉種及山茶共4類，2015年繳交茶樣1133件達高峰，今年夏初雨水多，加上病蟲害影響等，交茶數量以台茶18號最多、共423件，其次是大葉種93件，台茶21號90件及山茶85件。

茶農表示，每年7月、8月採收的茶菁烘焙的紅茶滋味最濃烈，習慣繳交該節氣的茶參賽，不過今年收成真的很差，起初是雨水太多，不久遇到雨水不足，接著是病蟲害肆虐，今年採收的量僅往年的四分之一，可能是老天已經幫忙去蕪存菁，所以對參賽的茶葉品質有信心，應該有機會奪得大獎。

劉啟行表示，紅茶要全日照，滋味較強烈，即使今年收成不如往年，不過整體的品質都相當不錯，26日至28日收茶樣後，將送藥檢，接著由茶業改場場魚池分場邀集專家組評審團，10月11日起至10月14日將展開評鑑，評鑑結果出爐將在日月潭向山遊客中心舉行頒獎。