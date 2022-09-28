隨著疫情趨穩，各國國境管制陸續鬆綁，台灣也將解封，商用不動產市場上，已經沉寂多年的旅館，在今（28）日最新出爐的2022臺灣 CCIM第三季商業不動產投資信心指數（ICI）調查中，首度「鹹魚翻生」！黑翻紅，從原本的悲觀，躍居為偏向樂觀，為五年首見。

今天最新公布的2022第三季台灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）調查，總平均指數為103.61點。與前一季相較下降0.98點。

調查中，三項指標下降（辦公室、土地開發、總體經濟環境），兩項指標上升（旅館、店面）。辦公室、旅館及土地開發「偏向樂觀」，店面及總體經濟環境「偏向保守」。

其中信心最高的指標為「土地開發」，在本次調查中為124.44點，相較前一季下降2.03點。

信心居次的指標為「辦公室」，在本次調查中為122.50點，相較前一季下降2.01點。

信心居第三的指標為「總體經濟環境」，在本次調查中，相較前一季下降3.55點。

信心居第四的指標為「店面」，在本次調查中為78.89點，為本次絕對水準最低之指標，相較上一季上升3.64點。

另外因旅館較不屬於典型商業不動產，於本指數計算中並未將其列入總指數之計算，但仍對其進行調查及個別發布。

「旅館」之投資信心在本次調查中為 108.33點，相較前一季上升 17.89 點（2022Q1：90.44），指數「偏向樂觀」。

而全台三大都會之土地開發信心指數僅北部地區上升，其中南部地區信心點數最高。

主持這項調查的政治大學地政系教授林左裕指出，商業不動產投資信心指數（Commercial Real Estate Investment Confidence Index），為每季發布之指數，調查對象為社團法人台灣不動產投資協會（CCIM）會員。

ICI調查中分為五項子指標：1.辦公室 2.店面 3.土地開發 4.總體經濟環境 及 5.旅館。

對於各項指標，都再細分3～4個子問題，調查 CCIM會員對於商業不動產投資之信心認知。ICI 指數以100為基準，先分別計算五項指標，再將各項指標之點數平均。

ICI 指標分數範圍在0-200之間，在0至100之間屬於「偏向保守」；中間值100為「持平」；在100至200之間屬於「偏向樂觀」。

林左裕表示，第三季指數有兩大要點值得關注，首先，總經趨勢自上季保守之92.16續降至本季之88.61，係受到美國為抑制通膨，在強勢升息下，國內資金外流所致，也連帶影響國內股市及不動產投資之動能。

其次，是旅館之投資信心指數首度「鹹魚翻身」，升至樂觀之108.33點，係本指數自2017年第三季開始調查至今首度突破樂觀，係因國內疫情穩定下，國內旅遊活動爆發、及與逐步開放國際旅客來台之政策有關。