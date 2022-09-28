「轉骨」進行式正式啟動！仲量聯行今（28）日公布第三季商用不動產市場季報，指出台北商辦租賃市場將朝向三大趨勢發展，包括：朝向M化，優質化，多元化三大趨勢發展。

今天仲量聯行公布2022年第三季商用不動產市場季報，仲量聯行副總經理劉建宇表示，未來台北商辦市場將會有三個趨勢。第一個趨勢是瞬息萬變，日新月異，全球不確定性因素仍在，因此企業普遍趨於觀望。

第二個趨勢是，大台北商辦市場趨於國際化城市。

第三個趨勢是舊商辦加速都更重建，或改造升級。

劉建宇表示，過去三年沒有新商辦公大樓釋出，所以需求非常強烈，空置率一直下降。不過明年將有六棟新辦公大樓完工，所以新增供給，會呈雨後春筍狀態。

劉建宇表示，雖然新供給會陸續釋出，不過企業都會有升級到綠建築、ESG設備的新辦公大樓，因此會形成新的良性競爭。

另外市區也有加速都更重建的現象，讓更多房東有都更重建的壓力。

劉建宇表示，有些老舊辦公大樓也積極升級，以宏國大樓為例，曾為台北市最好的辦公大樓之一，每坪月租達5,000元；後來，最近隨著ESG潮流興起，全棟大樓硬體設備也大升級，空置率從原本的五成，升級為滿租，每坪月租3,000元。

調查顯示，台北市辦公市場租金比上季上漲0.2％，達每坪月租2,958元。

預期今年租金漲幅達2～3％，相信不久之後，超過20年前的2,971元。

劉建宇表示，未來還要觀察的是M型化，市中心、市郊都有不少可能供選擇；另外也將朝向優質化發展，向ESG靠攏，第三則是多元化，除總部之外，還有在外圍設立辦公室的需求。

仲量聯行研究顯示，台北正處在新加坡、香港等國際型都市商辦市場發展軌跡之上，商辦市場已進入轉骨期。由於台北市A辦市場空置率自2019年第二季低至2.9％以來，空置率都不曾回到3％以上，甚至數度低於幾乎無樓可租的2％，如此供不應求的成熟市中心市場，勢必帶動次核心區域如南港、內湖、北市科、新莊、板橋等成形，可預見更加成熟的大台北商業區亦將應運而生。

等待新辦公大樓落成的同時，舊商辦亦將感受到迎面而來的競爭壓力。起因於越來越多租戶開始追求辦公室優質化（Fly to Quality），包含更彈性更健康又符合低碳ESG配置的頂級辦公大樓將成首選。使得市中心22萬坪屋齡已逾25年的舊A辦，將面臨改造升級以符合來自客戶端各式認證的需求。以價格為優勢的辦公大樓亦面臨次核心區域有價格競爭力的新辦公大樓的挑戰，為求保有競爭力，各辦公大樓的升級計畫、都市更新重建行動，都在市場上陸續進行中。

仲量聯行預測，未來幾年，大台北商辦市場將進入百家齊鳴的時代。