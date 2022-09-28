台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮清晨在台北市孔廟隆重登場，東方的天空剛泛白，祭孔的場地大成殿前已布置就緒。（黃世麒攝）

台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮清晨在台北市孔廟隆重登場，因疫情稍有趨緩，今年再度開放民眾進場觀禮。（黃世麒攝）

台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮清晨在台北市孔廟隆重登場，禮生四人提雙燈、雙爐做前導，另由禮生六人持雙斧、雙鉞、扇、繖隨行在後，排列成東西兩行，依序走出大成，迎接孔子神靈降臨。（黃世麒攝）

台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮清晨在台北市孔廟隆重登場，禮生（前）主要以大龍峒仕紳與明倫高中學生組成，其中更有多名資深禮生已執禮超過25個年頭，依然堅持為文化傳承努力不懈。樂生（後）則由台北市重慶國中學生擔任，演奏出悠揚古樂八音。（黃世麒攝）

台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮清晨在台北市孔廟隆重登場，身為祭典目光焦點的佾生，是由大龍國小佾舞隊擔綱。（黃世麒攝）

台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮清晨在台北市孔廟隆重登場，樂生由台北市重慶國中學生擔任，演奏出悠揚古樂八音。（黃世麒攝）

台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮清晨在台北市孔廟隆重登場，身為祭典目光焦點的佾生，是由大龍國小佾舞隊擔綱，小朋友們穿著正式服裝，戴上口罩，在炎熱的天氣下表演佾舞。（黃世麒攝）

台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮清晨在台北市孔廟隆重登場，身為祭典目光焦點的佾生，是由大龍國小佾舞隊擔綱，小朋友們穿著正式服裝，戴上口罩，在炎熱的天氣下表演佾舞。（黃世麒攝）

台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮清晨在台北市孔廟隆重登場。司祝者捧祝文，司帛者捧帛詣燎所，將祝文及帛燒掉。（黃世麒攝）

台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮清晨在台北市孔廟隆重登場。司祝者捧祝文，司帛者捧帛詣燎所，將祝文及帛燒掉。（黃世麒攝）

台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮28日清晨在台北市孔廟隆重登場，送神隊伍至大成殿前天井中央，恭送孔子神靈離開。（黃世麒攝）

台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮清晨在台北市孔廟隆重登場，因疫情稍有趨緩，今年再度開放民眾進場觀禮。（黃世麒攝）

台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮清晨在台北市孔廟隆重登場。典禮結束後，志工們將智慧糕分裝，送給觀禮民眾。（黃世麒攝）

台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮清晨在台北市孔廟隆重登場。典禮結束後，志工們將智慧糕分裝，送給觀禮民眾。（黃世麒攝）

台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮清晨在台北市孔廟隆重登場。典禮結束後，觀禮民眾排隊領取紀念品「孔子有禮環保袋」及智慧糕。（黃世麒攝）

台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮28日清晨在台北市孔廟隆重登場，依循國家級三獻古禮，維持祭孔大典文化傳承，展現尊師重道的文化與精神，典禮中彰顯豐富的人文美學與禮儀層次，每年都吸引眾多愛好儒學的民眾起個大早前來參加。

每年教師節，台北市孔廟都會舉行祭孔釋奠典禮。祭孔的儀式最早可追溯至孔子逝世，由魯哀公下令祭孔；到了漢明帝時期，祭孔才成為全國性的重要活動；而今日所見的釋奠儀式與「至聖先師孔子」的稱呼，則到了清朝才完整底定。

台北市孔廟自1930年由地方仕紳集資建廟完成後，迄今已舉辦超過80多年祭孔釋奠典禮，疫情前每年約吸引2000人次前往觀禮。

雖然新冠肺炎疫情尚未完全結束，許多機關團體仍投入大量人力協助籌辦祭孔大典，藉此表達對孔子的崇敬與讚頌之意。其中，祭典的三大要角禮、佾、樂生更是重要的一環。禮生主要以大龍峒仕紳與明倫高中學生組成，其中更有多名資深禮生已執禮超過25個年頭，依然堅持為文化傳承努力不懈。樂生由台北市重慶國中學生擔任，在樂長孫瑞金長期指導訓練下，演奏出悠揚古樂八音。而身為祭典目光焦點的佾生，則是由大龍國小佾舞隊擔綱；祭典中精美的饌品是開平餐飲職業學校的師生，花一周的時間精心製作而成。

主辦單位也特別準備紀念品「孔子有禮環保袋」給參禮民眾，袋上的「禮」字選自南宋理學家朱熹《與彥脩帖》，設計款式俏皮討喜，頗受民眾喜愛，吸引許多民眾排隊領取，現場也分送限量智慧糕，讓民眾一同分享祭典喜悅成果。