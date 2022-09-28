國道7號興建案卡關多年，終於在今日通過行政院環境影響評估大會審查。高雄市副市長林欽榮率市府團隊與會，會後他表示感謝環評委員及市民團隊對興建計畫的提醒，未來也將持續和高公局合作，於今日正式通過環評，後續將由交通部向行政院提報建設計畫，核定後即展開工程設計，預估最快可於2025年開始動工。

「國道7號高雄路段計畫」全長23公里，由小港南星路出發，沿高雄東側山麓經小港、林園、大寮、鳳山、鳥松、仁武等區，至國道10號，與高屏第二快速道路設置系統交流道，轉銜至國1。歷經15年的推動與10年環評審查程序，於8月15號通過「環評第4次初審會議」，9月28日環保署召開第428次環評大會，決議通過「國道7號高雄路段計畫」環評報告，至此歷經10年環評審查，終獲通過，即將全面啟動正式進入工程設計作業。

今日環評大會由高公局向環評委員簡報說明環評書的修正內容後，由多位高雄在地的立委許智傑、賴瑞隆、李昆澤，市議會陳致中、王耀裕、黃捷、李順進議員，及高雄好過日、道安促進會、貨櫃公會等地方團體也踴躍登記發言，向環評委員說明國7興建對改善高雄交通的重要性。

高雄市副市長林欽榮也率市府團隊與會，他感謝環評委員及市民團隊對興建計畫的提醒，未來市府會持續和高公局合作，針對施工造成的交通衝擊與沿線居民權益妥為處理；也期待高公局加速工程推動，及早完工以改善高雄港區周邊道路交通與安全。他說，高雄都會區南北向長期以來只有一條國道1號提供服務，現況國1尖峰時刻已達壅塞狀況，且高雄地區港區及重工業產業蓬勃發展，加上配合高雄港未來營運重心往南移轉到洲際貨櫃中心，推動國道7號以分擔及紓解市區道路壅塞車流，同時改善市區道路交通安全。

交通局張淑娟局長補充，國道7號興建後，預估可改善國道1號市區壅塞路段整體減少約24％交通量，國道10號目前壅塞的仁武至鼎金系統路段交通量則可減少約29％，對台88線最瓶頸的五甲至鳳山段之交通量也會減少到約30％。透過國7分流效果，將可大幅舒緩目前國1、台88及國10的壅塞路段。此外，國7將可降低車輛油耗及廢氣，預估30年營運期間約可節省17708萬公升的能源，整體對高雄市空氣品質提升將有正面效益，並可減少約38.7萬公噸碳排放。

國道7號推動延宕多年，於今日正式通過環評，後續將由高公局向交通部送審建設計畫，期能盡快核定後開始展開設計，開發單位預估最快能於2025年開始動工。