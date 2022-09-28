身體發出臭味不只是清潔頻率不夠，有時是嚴重的健康警訊。醫師表示，身體若出現腐敗味，若非口腔疾病造成，最常是肝臟出問題，洗肝病患因肝臟功能受損身體會散發出臭雞蛋味，若再合併便秘，因毒素無法藉由排便過程排出體外，毒素循環全身，在口腔中被壞菌分解，還會產生口臭問題。

腎臟科醫師江守山在《健康2.0》中表示，因為肝臟功能差者，因身體毒物無法正常代謝，因此患者身上會飄散一股異味，「即臭掉的雞蛋味，有時還帶有一種水果甜味。」他說明，這是因為肝臟必須代謝所有的食物、藥物，功能繁重、途徑千變萬化，若肝功能運作順暢則無礙，若一旦肝功能受損而停擺，代謝功能就無法進行，毒物中的毒素就會從口、汗、皮膚等管道發散出來。

消化道專家、安平醫院副院長許秉毅也表示，曾有一名65歲女病患就醫時稱，原本即有肝硬化問題，後因嚴重口臭，被家人催促就醫。該病患因肝硬化無法代謝體內毒物，就診時身上散發臭雞蛋味，再加上該病患近期有便秘問題，一週排便一次，引發口臭問題。

許秉毅說明，人體原本有毒素要經由肝臟代謝，但因肝功能不佳，無法代謝毒素，累積在體內的毒素無法藉由正常的排便過程排出體外，因此累積在體內並循環全身，到了口腔中被口腔內壞菌分解，於是產生口臭；經由給該病患解便秘藥物、改善肝硬化的藥物後，該病患的口臭問題明顯改善。