TVBS全新製作寵物旅遊實境節目《萌寵明星粗乃玩》，由Sandy吳姍儒主持，帶著自家萌寵「呵喜」(長毛臘腸狗)一起走遍全台寵物友善景點、餐廳、旅宿，上山下海、吃吃喝喝交朋友，首集邀請到鬼鬼吳映潔帶著自家寶貝「Gaga」(長毛臘腸)一起出遊。Sandy近來公開懷孕五個月的好消息，原來她先前錄製《萌寵明星粗乃玩》時是帶著孕肚一起上工，敬業的態度令人佩服。

《萌寵明星粗乃玩》於今日(28日)首播，來賓鬼鬼吳映潔跟寶貝「Gaga」一起參與台北姊妹旅行。由Sandy開車載著吳映潔跟兩隻狗，讓吳映潔豎起大拇指說：「我覺得妳會開車跟認路很Man。」兩人的認識是因為炎亞綸，第一次聊天就超過六小時，Sandy笑說：「我跟鬼鬼同年，都是獅子座，然後跟炎亞綸三個人都姓『吳』，所以那次聚會是『吳氏宗親會』。」也透露首次主持實境節目心情很緊張，深吸一口氣後，吳映潔對她說：「妳就自然，妳私下那麼好笑。妳不要再主持一些正經八百的節目了。」

Sandy跟吳映潔帶著「呵喜」跟「Gaga」體驗一次要價10萬元的寵物美容，讓吳映潔聽到睜大眼睛說：「我先走囉！」兩人也把私下的話題通通搬到檯面上，大聊「令你很意外的point」，Sandy說自己其實很會做菜，而且還會騎機車，讓吳映潔非常意外。

吳映潔說「Gaga」是17歲的高齡老奶奶了，加上錄影時周圍太多人，就會「閃尿」，而「Gaga」也完全不覺得自己是狗，所以一開始也不太理會「呵喜」。在幾年前，「Gaga」因為跳下沙發，不小心折到腳，癱了一個多月，吳映潔說：「後來很神奇，因為牠很愛吃草，我家人就帶牠去草地上滾，結果牠吃一吃地上的草，過沒多久腳就好了，所以狗狗會在草地中尋找牠需要的藥草。」