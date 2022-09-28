1名網友日前在某私人用地前見到1輛休旅車車窗及擋風玻璃被貼4張「聽不懂人話」的字條，原PO見狀笑稱：「有點森七七」，貼文一出引起2派網友熱議，有網友直呼：「貼了這麼多張，結果車主文盲」、「香港黑社會的做法是直接拿走四個輪胎」，但也有人認為「私人用地，請勿停車，不知道是不是只有他們家能停車」。

1輛休旅車將車停在巷口遭民眾貼滿「這位車主你是不聽不懂人話嗎？」的A4紙張，貼文一出引起大批網友熱議。（圖／路上觀察學院）

1名網友於臉書社團《路上觀察學院》貼出1張照片，1輛休旅車將車子停在私人土地前，疑似引起鄰居不滿，該車輛的車窗及當風玻璃貼遭對方滿紙條，紙條上寫下：「這位車主你是不聽不懂人話嗎？已經多次請你不要停在這你又停，真的是講不聽耶」，原PO見狀爆笑直呼：「有點森七七」。

文章曝光後，網友們逗趣留言：「貼好貼滿」、「這麼多張，結果車主文盲」、「直接上大鎖吧，讓他想開也開不走」、「上次有人是直接用封箱膠帶封了整台車」、「香港黑社會的做法是直接拿走四個輪胎」、「旁邊有黃網格，代表後面是巷口，在路口轉角處旁禁止停車，因為會擋到視線，容易車禍」。

但也有網友質疑：「私人用地，請勿停車，不知道是不是只有他們家能停車」、「重點是他擋人家的門吧」、「好奇，巷弄裡沒有紅線沒有白線的，看起來後面是網狀區，但是他也沒有吃到。不知道有沒有堵死大門，如果沒有的話，會覺得如果不違法，為什麼不可以停，反倒是屋主這樣貼，不知道車主能不能吉」。