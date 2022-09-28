鹿港四季紅秋收系列28日在文武廟開鑼，鹿港鎮長許志宏主持古式婚禮暖場，宣布糕餅文化節、古式婚禮、千人書法揮毫、東崎饗粉、鹿港溪寫生比賽、錦鯉文化節等活動將在雙十連假登場。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港四季紅秋收系列28日在文武廟開鑼，鹿港鎮長許志宏主持古式婚禮暖場，宣布糕餅文化節、古式婚禮、千人書法揮毫、東崎饗粉、鹿港溪寫生比賽、錦鯉文化節等活動將在雙十連假登場。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港四季紅秋收系列28日在文武廟開鑼，鹿港鎮長許志宏主持古式婚禮暖場，宣布糕餅文化節、古式婚禮、千人書法揮毫、東崎饗粉、鹿港溪寫生比賽、錦鯉文化節等活動將在雙十連假登場。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港四季紅秋收系列28日在文武廟開鑼，鹿港鎮長許志宏主持古式婚禮暖場，宣布糕餅文化節、古式婚禮、千人書法揮毫、東崎饗粉、鹿港溪寫生比賽、錦鯉文化節等活動，將於10月8日至10日在公會堂、桂花巷藝術村、文武廟、鹿港溪展開，邀請來場知性文化之旅。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港小鎮有深厚底蘊的襯托，魅力無限，一年四季都有豐富多元的活動，值得把握雙十連假，造訪鹿港參加公所規畫的「秋收」系列活動，踏訪古蹟老街、品嚐美食小吃、體驗在地文化，來場不一樣的知性文化之旅。

鹿港糕餅聞名遐邇，美妙滋味裡有歷史的傳承，舉辦鹿港糕餅文化節成備受期待的傳統，10月8日在公會堂前廣場、以「古式婚禮」揭開序幕，以傳統中式禮儀和「十二禮」迎親，當場並切囍餅與眾人分享；並邀請鄭興珍餅舖、鼎泰興水蒸蛋糕、華興珍餅舖、粘記餅舖、草港永芳珍餅行、松本坊、里昂鹹蛋糕、加賀蛋糕麵包坊、阿振麵茶、東茂茗茶、台展咖啡鹿港店、天喜市場美式漢堡等知名店家參與展售活動，網羅許多不同型態、口味、口感的糕餅小點。

10月9日在文武廟有「千人書法揮毫」活動，現場舉辦「東崎饗粉」活動，除了早期米粉傳統曝曬工法，並提供炒米粉、貢丸湯等美食讓民眾吃免驚，大快朵頤。

鹿港溪整治後再現風華成了新景點，10月10日舉辦「鹿港溪寫生比賽」讓美景入畫，「錦鯉文化節」也將於雙十連假期間，在桂花巷藝術村登場，進行錦鯉的評審及交流分享。