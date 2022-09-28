外媒報導，iPhone 14手機需求不如預期，蘋果已通知供應商，放棄下半年iPhone 14系列的600 萬支增產計畫。利空消息傳出後，蘋果盤前股價暴跌近4%，稍早台股的重量級蘋概股也紛紛跳水，除了台積電重挫逾2%，光學雙雄大立光和玉晶光狂殺逼近跌停。

美媒引述知情人士指出，由於蘋果新機需求暴增的預期並未出現，蘋果已告知供應商，放棄下半年 iPhone 14 系列增產600萬支的計畫。蘋果今年預計生產9000萬支iPhone 14系列手機，大約與去年 iPhone 13系列數量相當，也符合蘋果今夏的最初預測。

整體而言，高階版iPhone 14 Pro系列的需求高於入門款，至少有一家供應商將iPhone 14入門款產能轉移到高階機款。

最新報告數據顯示，iPhone 14在中國大陸上市的頭3天銷量為98.7萬支，比iPhone 13去年同期買氣下滑了11%。

報導指出，分析師 Marvin Chen表示，iPhone需求疲弱對蘋果供應鏈產生影響，台灣、南韓首當其衝。