「員工福利信託」為疫後企業留才利器，國銀力推。中信銀行指出，中信銀行2017年至2021年輔導企業提供「員工福利信託」案件數複合成長率達三成多，顯見企業對員工福利信託日漸重視，加上疫後人才荒，中信銀行提醒企業，員工福利信託可作為薪資結構調整的替代方案，增加求才、留才籌碼，厚植企業實力。

中信銀行指出，中信銀行辦理員工福利信託經驗逾30年，據內部統計，不論是為了增加員工退休福利或者是以激勵留才為目的，近六年快速成長。統計至2022年6月底，中信銀行保管的員工福利信託資產以本金計算逾新台幣1,000億元，若依市值計算則近新臺幣1,900億元，超過50％的市占率均高居市場之冠。

中信銀行分析，過去中信銀行每年新承作之員工福利信託案件以「電子業」企業占多數，但今年新承作之員工福利信託案件，約六成企業為非電子業企業，顯示非電子業企業積極重新審視薪資結構，以因應人力轉移之趨勢。中信銀行建議非電子業企業可提供公司獎勵金，搭配員工福利信託制度，等同於對員工加薪，或者可實施股權獎酬工具，結合持股約定及信託機制，達到求才及留才目的。

中信銀行舉例，如全球高爾夫球具代工龍頭廠商復盛應用為落實「追求卓越、豐富人生」與「快樂員工」的企業精神，2022年7月開辦員工持股信託，將員工提撥自提金與公司提撥公提金以定期定額方式購入公司股票為員工存股，屬長期性的薪資結構調整及提供員工退休福利，並特別加碼提供首次入會獎勵金，鼓勵員工參與，打造幸福職場，實踐企業永續發展之社會責任，開辦首日即獲得逾九成員工支持參與，反應熱烈。

復盛應用表示，中信銀行累計多年承作各產業之實務經驗，線上平臺建置完整，所配置專職之信託業務人員服務年資長，專業能力及輔導經驗豐富，可靈活搭配不同留才工具，為企業量身訂做激勵留才信託計畫，滿足復盛應用薪酬制度規劃。

中信銀行表示，非電子業企業亦可採用給予員工認購庫藏股結合持股約定及信託機制，如某製造業上市公司實施庫藏股轉讓員工計畫，公司提供獎勵金協助員工認購庫藏股，員工將認購之庫藏股票交付信託保管後可分年取回股票，使公司獎酬資源確實發揮效益，員工認購股票後繼續留在公司打拚。