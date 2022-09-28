大陸房債問題持續受到市場關注，港鼓上市的民營房企旭輝日前傳出旗下項目涉及信托借款未如期支付款項，公司回應表示，該信託付款是作為項目股東的信託方在銷售不及預期的情況下，要求進行提前清算，目前旭輝和信託方面仍在進行協商。

另外，市場流傳旭輝內部信指出，「斷供潮」讓大陸多地政府進一步收緊了監管資金的提取，造成公司雖然帳面上仍有逾人民幣（下同）300億元現金，但絕大部分無法滿足企業的合理需要來使用。

香港經濟日報28日報導，旭暉被視為少數現金流較佳的大陸民營房企，但近期在資金鏈緊張傳聞下，旭輝28日開盤股價急瀉，午後暴跌31.5％。而集團相關聯物管股旭輝永升也大跌22.8％。

對於市場信託消息，旭輝表示，今年以來，行業面臨前所未有的嚴峻挑戰，為企業的經營和現金流帶來巨大壓力。旭輝全力保障各地項目交付，今年累計交付4.7萬套。但行業整體性的持續收緊，客觀上也導致了公司帳面現金的下降。目前公司正在積極與金融機構溝通，尋求解決方案。

另據陸媒報導，市場27日深夜在網路上流旭輝董事局主席林中寫的「致旭輝全體幹部的一封信」。信中表明，在資金監管上，「斷供潮」讓大陸多地政府事實上進一步收緊了監管資金的提取，導致房企的流動性進一步承壓，這也造成公司雖然帳面仍有逾300億元現金，但絕大部分無法滿足企業的合理需要使用。