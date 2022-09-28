台北家扶透過訪談了解弱勢家庭在疫情時代居家自煮的習慣，發現「居住套房無工具煮食」、「鍋具老舊使用安全風險高」為主要困擾，台北家扶於希望透過歲末福袋募集計畫，喚起社會大眾對弱勢家庭生活飲食健康的關注。

每到晚餐時間，小安家的廚房總會有著媽媽忙進忙出的聲音。考量家裡的經濟狀況，加上小安跟姐姐容易手腳冰冷，媽媽希望透過健康的食療方式改善孩子的體質，因此非常重視手做料理。媽媽覺得外食油脂多，即便生活要兼顧兩份工作，她還是堅持自己煮。

小瑩平時最有成就感的事情就是在廚房擔任奶奶專屬的小助手，幫忙切菜備料。但奶奶煮飯用的鍋碗瓢盆年紀跟小瑩差不多大，料理鍋上累積了歲月的痕跡，也隱藏著食安問題，但因為經濟考量又捨不得更換。

台北家扶中心主任謝曉雯表示，好好吃飯，是連結家庭經驗和幸福感最簡單的方式，但經濟弱勢家庭，一家人要好好吃上一頓健康營養的餐食，常常是一種奢侈的幸福，期盼各界善心人士能在歲末之際響應「家扶出好料 理出幸福感」福袋募集活動，一起成為家庭最堅強的後盾。

捐款可洽台北家扶官網或電話：(02)2736-2085。