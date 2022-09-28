「2022高雄城市書展」邀請全國90家書店、出版社，80位作家一同響應，開幕首周就超過萬人參與，講座超過1500人報名。為了讓書展在地立足，同時又接軌國際，邀請了國外講者舉辦國際講座，讓民眾可以體驗型態多元的書展樣貌。

「2022高雄城市書展」強調在地與國際文化的體驗並進，以閱讀作為媒介，匯集全台和在地具代表性的出版社及書店、職人，共同暢聊、展演台灣閱讀文化。在國門即將解禁之際，更邀請到《在咖啡冷掉之前》原著作者川口俊和與知名設計師江口里佳，2人將在城市書展與大家見面。

本次高雄城市書展邀請多位高雄出身的文化工作者輪番上陣，包括飲食文化作者、書店主人、創意編輯人、音樂團體，更邀請到在台灣文學出版史中具有代表意義的在地「春暉出版社」社長陳坤崙、台灣大學台文所的教授張俐璇，談論高雄人文出版的發展；《文學台灣》雜誌董事長鄭烱明、主編彭瑞金教授，和榮獲今年高雄文藝獎的知名導演李志薔也一起參與，對談不同世代的高雄文學思路。

高雄市立圖書館長期拓展國際交流，疫情期間不停歇地透過線上視訊與國際間公共圖書館學者、館員或是國際繪本、文學作家交換經驗，在疫情舒緩、國門將開期間，高市總圖搶得先機，辦理首場國際閱讀講座，讓此次的書展既在地也很國際。