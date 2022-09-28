1名女網友說她的丈夫婚後性情大變，原本好脾氣的對方變了個樣，後來她無意間在家中衣櫃上層發現信封，打開看竟得知丈夫10年前曾坐過牢，為此她對丈夫信任全失，崩潰詢問網友怎麼辦？不少網友認為應該當面談清楚，問清楚前科，但也有人說丈夫對她好不好才是重點，「如果不好，沒關過也該離婚」。

該女網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，她的丈夫婚前脾氣相當好、很好溝通，但自從2個月前登記結婚後，丈夫開始性情大變；日前她爬上衣櫃，想拿新的被套更換時，忽然發現1個沒看過的信封，打開後裡頭的內容竟是丈夫在10年前曾坐過牢，讓她頓時間對丈夫失去所有信任。

該女網友發文說「我老公大約10年前居然被關過（坐牢），頓時間突然對這個人失去了信任，現在的我不知道該如何？」她詢問網友應該是選擇深藏秘密，還是選擇跟老公問清楚呢？

其他網友留言「如果對你很好，關過又如何，如果不好，沒關過也應該離婚」、「無論發生什麼事坐牢，你的第一個反應是覺得他欺騙，還是心疼他有這樣的過去」、「就看更生人犯了什麼案件讓妳過不去」、「若誠如妳所說的婚後性情驟變，那追問有可能會惱羞成怒，未必也會據實以告」、「欺騙真的是大忌」、「人都有過去，只要他改過是你愛的，何必糾結」。