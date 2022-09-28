房市交易疲軟，今年前八月契稅與土地增值稅稅收也雙雙跟著減少，其中，契稅實徵106.88億、年減4.1％；土增稅收669.21億元、年減8.7％，房仲業者指出，二大稅收直轄市減多增少，不過非直轄市縣市稅收成長表現強勁，顯示房市交易外溢效應相當明顯。

根據財政部資料，今年以來六都的二大不動產交易稅收，契稅僅台北市、台中市正成長，土增稅僅台北市、高雄市正成長外，其餘均呈現程度不等的衰退，尤其近年房市從火熱降溫的台南市、及非直轄市的新竹縣、市，兩稅都有大幅度的減幅。

不過在非六都縣市中，基隆、彰化、南投、屏東等縣市均現現兩稅雙增，其中基隆土增稅年增逾一倍、契稅年增26％，雙居全台本島各縣市之冠。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，通常不動產交易有房屋及土地，土地課徵「土地增值稅」，針對土地漲價的部分課稅，各地方政府每年都回公告當年度的公告土地現值；房屋的部分則課「契稅」，以房屋的契價乘以稅率6％(買賣稅率)計算，房屋契價會以申報當時不動產評價委員會所評定的標準價格來課稅。

因此，土地增值稅及契稅的稅基皆非市價，不過近幾年房地產市場走揚，土地公告現值幾乎連年調漲，雖然與市價有落差，但若是早些年入手、土地持份面積大的物件再移轉，土增稅往往相當驚人，今年全台土增稅及契稅的稅收都下降，尤其部分新大樓成交較熱絡的都會區契稅下降，足以見得市場買氣收斂。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，都會區兩稅多半稅收不若往年，不過非都會縣市則有較明顯成長，反應了資金自都會區外溢，近年房市蛋白、蛋殼低價區段房市擁有相對低價和建設發展題材，房產交投熱絡，也帶動了二線城鎮的縣市不動產相關稅收增加。