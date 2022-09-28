說好的尊師重道呢？新竹市前市長林智堅原代表民進黨參選桃園市長，後被踢爆兩份碩士論文都涉抄襲，被台大核定撤銷國發所學位而退選。林智堅日前復出幫民進黨新竹市長候選人沈慧虹助選，今(28日)適逢教師節，林智堅發文談孔廟翻修政績，但竟完全沒提到國發所指導教授、國安局長陳明通，引發網友熱議。

有「公園堅」稱號的林智堅以蓋公園政績自豪，他今除在臉書發文祝所有老師教師節快樂外，還標註「進擊的公園」表示，以前的孔廟只有在教師節的這天才會打開，前面的廣場也隨著時間推移，地面開始有些破損，排水和照明系統也逐漸感到不足。後來經過重新整理了孔廟廣場跟孔廟，用耐壓的花崗石當作鋪面，新增兩側的月亮燈跟論語溝蓋，兼顧實用和美觀。如今的孔廟每天都開放，隨時可以欣賞歷史建築的百年風華。

林智堅不忘助選，強調這是他跟沈慧虹還有一群人一起努力的成果。但不少眼尖網友發現，在他的發文裡竟隻字未提陳明通，也沒有提到中華大學指導教授。

媒體人黃揚明發文酸，今天林智堅發了一篇與「教師節」有關的文章，只提他與慧虹對孔廟的努力成果，通篇沒有提到過去掩護他欺騙碩士學位的恩師陳明通、賀力行等人。或許這就是現世報。明天余正煌的委任律師就會正式對林提告，祝福小智，法庭攻防順利。也祝福全天下認真教學、努力研究的教師們，教師節快樂！

臉書粉專「不可能我二弟天下無敵」也批《逆師叛道林智堅》：今天教師節，林智堅口口聲聲對老師表達感謝、教師節快樂云云，發的文卻是吹噓政績為沈慧虹抬轎。竟絲毫不提曾日夜勞神案牘、費盡心思、為他傳道授業解惑、放水保送學位的恩師賀力行及陳明通。忘恩負義、不尊師重道！林智堅、BAD！