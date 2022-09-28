中國人民銀行網站28日消息，為貫徹落實大陸國務院常務會議關於支持經濟社會發展薄弱領域設備更新改造的決策部署，增加製造業和服務業現實需求、提振市場信心，人民銀行設立設備更新改造專項再貸款，專項支持金融機構以不高於3.2％的利率向教育、衛健等10個製造業、社會服務領域和中小微企業、個體工商戶等設備更新改造提供貸款。

設備更新改造專項再貸款額度為2000億元（人民幣，下同）以上，利率1.75％，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年，發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等21家金融機構，按照金融機構發放符合要求的貸款本金100％提供資金支持。

中國人民銀行有關負責人就設立設備更新改造專項再貸款的目的稱，是根據大陸國務院常務會議議定事項，人行設立設備更新改造專項再貸款，向金融機構提供低成本資金，引導金融機構在自主決策、自擔風險的前提下，向製造業等領域發放貸款支持設備更新改造。

有關負責人指出，設備更新改造專項再貸款的政策支持領域和發放對象為教育、衛生健康、文旅體育、實訓基地、充電樁、城市地下綜合管廊、新型基礎設施、產業數位化轉型、重點領域節能降碳改造升級、廢舊家電回收處理體系等10個領域設備購置與更新改造。

據指出，設備更新改造專項再貸款實行名單制管理。發展改革委依託推進有效投資重要專案協調機制，會同各地方、中央有關部門和中央企業形成分領域備選專案清單。金融機構按照市場化原則，自主決策、自擔風險，向清單內專案發放貸款。專項再貸款採取「先貸後借」的直達機制，按月發放。對於金融機構2022年9月1日至2022年12月31日期間，以不高於3.2％的利率向清單內專案發放的合格貸款，人民銀行按貸款本金等額提供資金支持。