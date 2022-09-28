南韓雙人團體「酷龍」成員具俊曄與女星大S閃婚，兩人橫跨多年總算相守的愛情令不少人羨慕，具俊曄為了大S選擇來台灣發展，不僅驚喜現身金曲獎和小S一起同台，還在台灣多場活動中擔任DJ，今（28）在IG公開一段影片，向大S告白「這是我醞釀了20幾年的一封情書，獻給我心中的星星，我永遠的小女孩」。

具俊曄今（28日）在Instagram上傳一段58秒的影片，他以中文和韓文寫下：「這是我醞釀了20幾年的一封情書，獻給我心中的星星，我永遠的小女孩」，影片中他用溫柔口吻訴說兩人細節：「那天她衝向我、抱緊我的那一刻，我想我前世一定是拯救了地球，今生才能娶到她」，他感慨總算可以在心還炙熱的時候跟她相守，並承諾此生會愛她勝過愛自己，影片放映他和大S過去到現在的同框影像，具俊曄感性地說：「無論多少年過去，她在我眼中都是24年前第一眼看見的少女模樣」，最後用中文甜喊「老婆，我愛妳」。

雖然是飾品廣告，但影片曝光仍有許多網友被感動「太感人了」、「好浪漫」、「泛淚是正常的吧」、「歐巴，好感動的告白喔，我都感動到哭了」、「太甜蜜幸福了，有想結婚的衝動…」、「到現在～看你們的相遇還是跟第一次公開時一樣感動～每看都鼻酸感人，你們真的真的真的是典範」。

具俊曄代言飾品。（圖／品牌提供）

據悉具俊曄在初次看完首版腳本後，大受感動，特別數次提出增加口白的建議，誠懇表示，「希望腳本中說出的每一句話，都是全心全意想對愛妻大Ｓ的深情喊話。」影片取景多處北海岸優美外景，製作團隊更特別苦心搜尋一條大型Ｓ型彎道，讓具俊曄具象表現出人生的奔馳都是為了奔向Ｓ的隱喻畫面。Infini Love Diamond 光環 900鉑金鑽石頸鍊、光環 900鉑金鑽石戒指作為拍攝珠寶，其星星造型正與姐夫的心聲相互呼應，該系列也隨著影片的曝光，成為網路熱搜款。