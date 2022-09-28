民進黨桃園市長參選人鄭運鵬確診居隔中，不因隔離中斷競選行程，今傍晚線上參與廣播節目專訪，分享病況外，也重述教育、長輩照顧及育兒政見。鄭表示，照顧層面的政策，主要讓夾在中間的三明治世代輕鬆一點，因此提政見時會關注連動的家庭關係，不是只考慮當事人。

鄭運鵬分享，他的病況逐漸好轉，選舉每天上演政治攻防，會秉持個人歡樂風格，不會因選舉就變一個性格，他懂生活也關心市民的生活，從近日提出的政見都可看得見，談及近期民眾好感度，他也相信年輕族群會查資料自有判斷能力。

鄭運鵬在節目中重述「教育五條柱」、「長者四季春」及「育兒福利多」政見內容，並提到現在三明治世代夾在中間非常辛苦，他認為照顧層面的政策，其實照顧到的是本來就是照顧者，對於一些聲音建議「是否要提一些青年政策，或一些對象的政策」，他強調家庭關係都是連動的，必須顧到每個環節，不是只考慮當事人。