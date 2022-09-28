高揚凱第一批的戶外看板、布條及公車廣告，全部都與蔣萬安合體，並高舉「榮耀首都，台北隊報到」旗幟。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

重振首都榮耀，找回台北市民的尊嚴和光榮感，乃是蔣萬安的最大使命所在，高揚凱必定全力挺。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

台北市大安、文山區議員參選人高揚凱「戰鬥公車」開始上路，主視覺設計充滿戰鬥感，高揚凱與台北市長參選人蔣萬安雙雙戴上拳擊手套，展現必勝的戰鬥意志，誓言「榮耀首都」，將塔綠班及周玉蔻們全部下架，讓台北市重返榮耀，藍天再現。

高揚凱認為，藍營亟需可以痛擊民進黨要害與來自企業界歷練經驗的民意代表，高揚凱自黨內初選以來即以「戰鬥凱」為人設，不僅偕同黨籍議員按鈴申告陳時中在疫苗採購涉嫌圖利，更領先全台打出「時鐘膠囊－用選票封存陳時中30年」議題，並藉由政論節目為民眾發聲，重砲批判民進黨箝制媒體操作網軍、扭曲事實、分裂社會，成為大安文山區不可忽視的國民黨新生代戰將。

高揚凱強調，自他初選過關獲國民黨提名以來，即和蔣萬安合作無間、並肩奮戰，除了蔣萬安在大安、文山區的行程高揚凱每場必到力挺之外，高揚凱第一批的戶外看板、布條及公車廣告，全部都與蔣萬安合體，並高舉「榮耀首都，台北隊報到」旗幟，高揚凱堪稱大安、文山區最挺蔣的參選人。

高揚凱表示，從過去的歷史經驗來看，台北市作為首都的奠基、乃至繁榮發展，都與國民黨執政息息相關，但近年來，在非國民黨執政時期，台北首都的地位正在逐漸稀釋消失中；因此，重振首都榮耀，找回台北市民的尊嚴和光榮感，乃是蔣萬安的最大使命所在，高揚凱必定全力挺，共同奮戰到底，讓台北未來發展無極限。

高揚凱表示，他來自企業界，又是在地囝仔，最了解大安區與文山區居民的需要，由於他具有建設營造的工作背景與留學英國倫敦大學攻讀管理碩士的學經歷，特別在都市更新、危老建築、無障礙設施、與交通建設方面，都有提出具體主張。

他承諾，當選後定當爭取大安區、文山區鄉親好朋友的福祉為先，無論是「危老都更健檢」、「生育補助一胎十萬」、「推動社區診療所」或「捷運環南線南段盡速通車」等議題，都是高揚凱欲強力爭取與實現的施政目標。