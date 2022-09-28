澎湃新聞報導，以「南孔聖地·崇賢有禮」為主題的紀念孔子誕辰2573年祭祀典禮，28日在浙江衢州市孔氏南宗家廟舉行。

衢州地處浙江西部，有1800多年建城史。西元1129年，孔子第48世嫡孫、衍聖公孔端友奉詔南遷，率族人隨宋高宗南下。作為「南孔文化」發源地，衢州孔氏南宗家廟是大陸全國僅有的兩座孔氏家廟之一。

2004年起，衢州每年舉辦以「當代人祭孔」為特色的祭孔大典。與傳統祭孔不同，衢州宣導以「今禮」祭孔，穿現代服裝，行現代禮節。

今年的祭典分禮啟、獻禮、頌禮、禮成四章，孔子第七十六代嫡長孫孔令立作為陪祭人出席。在祭祀音樂中，禮生向孔子像敬獻五穀、文房四寶，晉香。衢州市政府、國際儒學聯合會、社會各界代表、教師代表、孔氏族人代表等依次向孔子像敬獻花籃。

祭祀現場，宋代大成殿專屬古琴「清流戛玉」亮相。該琴頸處龍池上刻有楷書「清流戛玉」，成於宋徽宗政和元年，為祭孔而製，現藏於均瑤健康琴聖古琴殿。

作為南孔文化發源地和浙江宋韻文化重要板塊的衢州近年打造「最有禮的城市」，推動儒學的現代轉化。2022衢州南孔文化季除祭祀典禮外，還將推出南孔文化創造性轉化創新性發展研討會、「泗淛同源·崇賢有禮」孔子文化交流展、「大哉孔子」全球先聖像雲展示等，持續至10月15日。