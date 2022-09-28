因應原物料、運輸成本，全球快時尚Zara、UNIQLO等傳秋冬裝漲價，台灣UNIQLO亦證實秋冬部分服飾像是外套、長褲等確實有反應成本調整，像是長褲有990元漲至1,290元、外套則有1,290調漲至1,490元，最高調幅約在15～30％之間。

而Zara所屬Inditex母集團首季利潤大增80％，傳來自每月漲價10％所致，Gap等業者則表明，目前下折扣維持，不會再深，且未收到總部漲價通知。

UNIQLO指出，今年底還有漢神巨蛋店重改裝開幕，全台維持70家仍居快時尚龍頭，而明年計畫持續展店，對於秋冬裝價格調整主要呼應全球策略，反應原物料與物流運送成本所致，且折扣維持現狀，最重要強化加值與虛實整合，其中，虛實整合OMO已看到再使用率達8成5，且保證兩小時到店取貨，以全台33家配貨，電商到店取貨比率已占4成，另外去年發展的花店服務，目前布店已達7家。

而為呼應ESG與全球淨零趨勢，UNIQLO在環境面亦設定目標2030年5成商品使用再生面料，無紙化，以及社內減碳9成等，與社會共存共好部分則涵蓋店舖在地化、二手衣回收等，其中二手衣回收從2010年的2萬件至今已達16.5萬件，預計三年內擴大回收目標40萬件。

UNIQLO在台12周年除了自30日起至10月13日推出周年生日慶，首度推男女童裝最深折扣外，並邀來「小S」擔任LifeWear品牌大使，以歡樂氛圍展開生日慶促銷。