為了因應南部半導體S廊帶成形，將帶動就業人口增加，高雄經發局啟動都市計畫，將鄰近高鐵左營站的「停4」及「市4」公設用地，合併變更為1,477坪的市場用地，規劃透過民間促參興建複合式市場。

高雄經發局28日表示，「停4」及「市4」公共設施用地，位於左營區曾子、華夏路口，現況都是委託民間業者作為停車場，為了更有效提升土地使用效益，促進區域商業發展活動以及完善地方生活機能，因此，高市府辦理「變更高雄市都市計畫（凹子底地區）細部計畫（部分停車場用地（停4）、道路用地為市場用地、部分市場用地（市4）為道路用地）案」，28日起，啟動全案都市計畫變更公開展覽程序。

經發局指出，此次修正細部計畫內容後，原停4用地將變?為市場用地，並與市4用地，合併為一宗基地，土地面積可達約4,883平方公尺(約1,477坪)，更具招商吸引力，此外，為加速土地活化效率，今年度已向財政部爭取促參前置作業補助，將儘速辦理促參程序，預計配合都市計畫變更時程，將於113年正式公開招商。

高雄經發局長廖泰翔表示，未來將透過規劃、興建複合式市場，並視當地需求，積極導入多元公共服務設施，例如日間照顧中心、里民活動中心及機關辦公室等，同時，以促參方式辦理土地活化作業，引進民間的資金及活力，盼能藉由提高公共服務品質，打造良好的生活環境，帶動地方經濟發展，創造政府、民眾及業者的三贏局面。