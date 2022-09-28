說好話真的會有福報？日本一項調查指出，人類平均1天會說14.1次謝謝，常把「謝謝」掛在嘴邊的人幸福感真的會比較高，且年收入比不常道謝的人還高出21萬日幣（約新台幣4.6萬元），其中，最常說謝謝的是20歲至29歲的年輕女性，60歲至69歲男性則最少道謝。

綜合日媒報導，GODIVA JAPAN公司曾在日本進行問卷調查，研究當地人說「謝謝」的情況，一共回收500份男女的問卷，年紀介於20歲至69歲間。調查結果指出，在滿分10分的幸福指數中，平均每天說「謝謝」4次以上的人，幸福指數有7.1分，說「謝謝」低於4次的人，幸福指數僅有6分。

不僅如此，每天說「謝謝」不到4次的人，平均年收入349.9萬日幣，換算新台幣約77萬元；而每天說「謝謝」4次以上的人，平均年收入為371萬日幣，約新台幣81萬元，相差約新台幣4.6萬元。

而談及「最常表達感謝的對象」，男女的回應也不盡相同，有58.8%的男性回答家人、56.4%為戀人、53.2%為同事、46.4%為朋友；而有高達79.6%的女性回答家人，68.4%為朋友、56.4%為戀人、54.0%為同事。

整體而言，20歲至29歲的年輕女性最常說「謝謝」，每天平均會說16.8次；其次是40歲至49歲男性，每天平均14.9次；40歲49歲女性，每天平均12.3次；最少說謝謝的族群則是60歲至69歲男性，平均每天只有2.4次。