俄烏戰事陷入膠著，俄羅斯總統普丁下達局部動員令，徵召30萬名預備役軍人赴烏克蘭作戰，許多俄年輕男性聞訊而逃，紛紛搭機前往他國，空前的飛機需求推升機票價格走高，現在一張私人機票價已經來到2萬（折合新台幣約68萬）至2.5萬英鎊（折合新台幣約85萬）。

英媒衛報報導，有消息指俄當局正研擬限制動員適齡男性出境，隨即引爆逃兵潮，民眾大多飛往亞美尼亞、土耳其和亞塞拜然，當前一張私人機票價已經漲到2萬至2.5萬英鎊，遠超一般票價。

噴氣客機代理商Your Charter董事比科夫（Yevgeny Bikov）表示，當前的情況非常瘋狂，「過去每天收到大概50個預約，現在已經增加到5000個」。

報導指出，克林姆林宮局部動員的決定造成適齡男性逃離國家，可能引起前所未有的人才流出。比科夫表示，為了因應需求並降低價格，公司已經開始承租商業飛機，但根本無法滿足需求。

航空公司FlightWay負責人西蒙諾夫（Eduard Simonov）指出，飛往亞美尼亞、土耳其、哈薩克和杜拜等單程航班的需求持續增加，已經大增約50倍。他補充，由於西方的制裁禁止租賃或提供俄羅斯飛機保險服務，可供出租的飛機嚴重受到限制，「對比半年前，現在已經供不應求」。

此外，俄羅斯民眾擔心克宮下令關閉邊境，部分企業開始協助男性員工出境，報導援引俄媒消息指出，莫斯科一家遊戲設計公司包機送員工離開俄羅斯；同在莫斯科的一家禮賓服務公司員工也表示，「大部分年輕男性客戶在普丁宣布動員時都離開了」。

研究指出，今年俄羅斯百萬富豪人數將減少15%，這或將衝擊俄羅斯經濟。而有錢人逃離出境，可能也會激起因為徵兵比例失衡而不滿的貧困地區居民。

克宮發言人佩斯科夫（Nikolai Peskov）被問及關閉邊境時表示，「我不知道有關這方面的任何事，目前尚未做出任何決定」

值得一提是，先前俄羅斯獨立媒體記者假冒軍官徵召佩斯科夫兒子，要求他隔天早上報到，殊不知被對方拒絕接受徵召。而根據衛報取得訊息，一名時常發表反西方及愛國言論的杜馬議員，日前已經送兒子到莫斯科搭機飛往伊斯坦堡。